«МЮ» интересен Варан, но «Реал» хочет удержать игрока. Он может стать капитаном, если Рамос уйдет

Будущее защитника «Реала» , срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, остается неопределенным.

всерьез интересуется вариантом с покупкой 27-летнего футболиста, но сделает все, чтобы удержать его в клубе, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

По данным источника, в мадридском клубе французу могут предложить капитанскую повязку, если покинет команду.

В этом сезоне футболист провел 23 матча в и забил два гола. Его полную статистику можно изучить здесь.