«МЮ» интересен Варан, но «Реал» хочет удержать игрока. Он может стать капитаном, если Рамос уйдет

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Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, остается неопределенным.

«Манчестер Юнайтед» всерьез интересуется вариантом с покупкой 27-летнего футболиста, но «Реал» сделает все, чтобы удержать его в клубе, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

По данным источника, в мадридском клубе французу могут предложить капитанскую повязку, если Серхио Рамос покинет команду.

В этом сезоне футболист провел 23 матча в Ла Лиге и забил два гола. Его полную статистику можно изучить здесь.

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