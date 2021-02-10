«МЮ» интересен Варан, но «Реал» хочет удержать игрока. Он может стать капитаном, если Рамос уйдет

Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, остается неопределенным.
«Манчестер Юнайтед» всерьез интересуется вариантом с покупкой 27-летнего футболиста, но «Реал» сделает все, чтобы удержать его в клубе, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
По данным источника, в мадридском клубе французу могут предложить капитанскую повязку, если Серхио Рамос покинет команду.
В этом сезоне футболист провел 23 матча в Ла Лиге и забил два гола. Его полную статистику можно изучить здесь.