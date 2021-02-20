«Челси» обыграл «Атлетико» в гостях (1:0) благодаря голу Жиру через себя

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в первом матче дома проиграл «Челси» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Если ты разбудил соседей, то обвиняй в этом Жиру 😉— Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021
Оливье, а забивать так красиво – это вообще законно? 🚨 pic.twitter.com/0Ca8GctM5S
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Национальный стадион»
- Гол:
- 0:1 – 68 Жиру.
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Атлетико –
Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо (Витоло, 84), Коке, Лемар, Сауль (Торрейра, 82), Корреа (Дембеле, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Лоди, 82), Суарес.
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Челси –
Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Зиеш, 74), Жоржиньо, Маунт (Канте, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хавертц, 87).