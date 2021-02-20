«Челси» обыграл «Атлетико» в гостях (1:0) благодаря голу Жиру через себя

В 1/8 финала Лиги чемпионов в первом матче дома проиграл (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Если ты разбудил соседей, то обвиняй в этом Жиру 😉



Оливье, а забивать так красиво – это вообще законно? 🚨 pic.twitter.com/0Ca8GctM5S