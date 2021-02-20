«Челси» обыграл «Атлетико» в гостях (1:0) благодаря голу Жиру через себя

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В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в первом матче дома проиграл «Челси» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Атлетико Испания – Челси Англия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Национальный стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 68 Жиру.
АтлетикоОблак, Фелипе, Савич, Эрмосо (Витоло, 84), Коке, Лемар, Сауль (Торрейра, 82), Корреа (Дембеле, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Лоди, 82), Суарес.
ЧелсиМенди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Зиеш, 74), Жоржиньо, Маунт (Канте, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хавертц, 87).
Предупреждения:
Маунт (1), Льоренте (63), Жоржиньо (64), Лемар (90).

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