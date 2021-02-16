Дзюба об игре до 40 лет: «Ибрагимович – ориентир. Но он один на миллиард, как и Майкл Джордан»

Нападающий рассказал, до какого возраста планирует играть на высоком уровне.

– Вам 32 года, если сохранить результативность последних сезонов, то через 6-7 лет рекорд [Кержакова по голам за «Зенит»] может быть обновлен. Готовы играть до 40?

– Я для себя решил, что не буду загадывать никакие цифры, а буду играть столько, сколько позволит здоровье. Есть такие ориентиры, как Ибрагимович – человек моей комплекции, есть Жирков – понятно, что он игрок другой специальности, но такие люди вызывают огромное уважение своим профессионализмом, любовью к футболу. Я хочу получать удовольствие от игры. Как только перестану получать его или приносить пользу, то ни себя, ни других мучать не хочу. Это я точно понял.

Еще мне бы хотелось, чтобы по прошествии карьеры удалось побить все зенитовские рекорды суммарно по голам и передачам. Это для меня будет дороже всего, потому что мне очень ценно отдавать голевые, я не такой нападающий, который зациклен на голах. Не бывает так, что один человек счастлив, забивает все мячи, а остальные просто подносят ему снаряды. Классно, когда и другие счастливы, празднуют свои голы, им это важно. Всегда отдаю право пробить пенальти, если меня просят об этом, радуюсь, когда удается ассистировать партнеру по команде. Иногда это даже дороже, чем твой собственный гол. Я считаю, это правильно – стараться не быть в футболе эгоистом. Это командный спорт, и любой партнер должен ощущать, что его поддержат в трудную минуту.

– В чем секрет Ибрагимовича? Человек в 39 лет идет третьим в гонке бомбардиров нынешней Серии А.

– Это при том, что он сыграл чуть ли не на 9-10 матчей меньше, чем остальные лидеры. Это феноменальный футболист, действительно крутой, очень сильный ментально. Он – вожак, лидер сам по себе, сильный духом, и вдобавок ко всему таланту еще и пахарь каких поискать. За это я безмерно его уважаю. Наверное, главное его оружие – характер победителя. Потому что мы видим – пришел он в «Милан», и команда стала совсем другой. Убери его сейчас оттуда – и все, миланцы снова скатятся, полностью в этом уверен. И пускай иногда он бывает довольно заносчив – он Златан, ему можно.

– Похожи на него в чем-то?

– Не мне судить, со стороны виднее. Я могу фантазировать что угодно, но это будет мое сугубо личное мнение. Конечно, когда читаешь его книгу или смотришь передачи про него, обнаруживаешь какие-то схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард, таких больше нет. Как и Майкл Джордан, например, – сказал Дзюба.