Бензема, Рамос, Марсело, Милитао и Азар – вне заявки «Реала» на матч с «Аталантой»

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«Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Вне состава мадридской команды остался нападающий Карим Бензема, ранее пропустивший матч Ла Лиги с «Вальядолидом» (1:0).

Не сыграют также по-прежнему восстанавливающиеся от травм Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Феде Вальверде и Эден Азар.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.

Матч «Аталанта»«Реал» пройдет 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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