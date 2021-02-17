Бензема, Рамос, Марсело, Милитао и Азар – вне заявки «Реала» на матч с «Аталантой»

«Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Вне состава мадридской команды остался нападающий , ранее пропустивший матч Ла Лиги с (1:0).

Не сыграют также по-прежнему восстанавливающиеся от травм , , , , и .

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.

Матч – пройдет 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.