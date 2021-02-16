«Рейнджерс» Джеррарда лидируют в чемпионате Шотландии с 18-очковым отрывом от «Селтика»: 26 побед и 0 поражений в 30 играх

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«Рейнджерс» обыграли «Данди Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Шотландии (4:1).

Команда Стивена Джеррарда в этом сезоне по-прежнему не потерпела ни одного поражения в лиге – 26 побед и 4 ничьих в 30 играх.

Всего «Рейнджерс» провели 42 матча во всех турнирах и проиграли лишь однажды – в Кубке лиги.

Клуб лидирует в турнирной таблице с 82 очками. Занимающий второе место «Селтик» отстает после 30 проведенных матчей на 18 очков.

«Селтик» становился чемпионом Шотландии последние девять сезонов. «Рейнджерс» в последний раз брали титул в 2011 году.

У «Рейнджерс» Джеррарда 40 матчей в чемпионате и ЛЕ без поражений. Вчера горели «Антверпену» 2:3 за 10 минут до конца, но победили

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