Ковач о 2:0 с «ПСЖ»: «Монако» опекал Мбаппе втроем-вчетвером. Нужно было лишить его мяча»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги 1 с «ПСЖ» (2:0).

«Я очень доволен игрой. У «ПСЖ» отличная команда. Мы очень старались на протяжении всего матча и заслужили победу. У соперника было немного моментов, так что я должен поздравить игроков.

План на игру? Мы должны были нейтрализовать Мбаппе, потому что он отличный игрок. Нужно было лишить его мяча, опекая тремя-четырьмя футболистами.

В обороне мы сыграли здорово и показали другой «Монако» – не позволили создать много моментов у своих ворот. Вот так и нужно играть. Нам удалось победить во второй раз [в сезоне]», – сказал Ковач.