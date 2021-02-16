Степашин о трансферах: «Важно, чтобы человек любил «Динамо» и Россию. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию»

Член совета директоров прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в Бетсити Кубке России и высказался о возможности покупки новых игроков.

– Сергей Вадимович, мы вас поздравляем. Отличное начало года!

– Ну, спасибо. Я думаю, и спартачи нас тоже должны поздравить. Потому что игра была достойная. Особенно для 20 февраля, честно говоря.

– Скажите, а это была неожиданная победа?

– Да нет. Игра была равная, но надо отдать должное, все-таки «Динамо» не упустило свой шанс. Первое – это блестящая игра Шунина. И очень приятно, что играло много молодежи. А одним из героев матча стал 18-летний Тюкавин, который забил шикарный гол, по-стрельцовски.

– Победа над «Спартаком» – это тренерская победа Шварца, который переиграл Тедеско?

– Ну, в том числе. Хотя я бы не стал говорить, что переиграл. Потому что «Спартаку», скажем, немножко не повезло. Это футбол. Но футбол красивый, настоящий. Главное, что никто не мучился. Все играли в футбол. И болельщики были, по-моему, довольны качеством игры.

– Мы знаем, что это ваша работа, вы всегда говорили, что надо давать дорогу молодым. Но будут ли другие усиления команды, трансферное окно ведь еще не закрыто?

– Когда будут, тогда и можно обсудить. Но в любом случае у нас очень хорошая скамейка запасных. Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется. Есть талантливый мальчик Захарян, есть другие толковые молодые ребята.

А насчет усиления – мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены раньше. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек играл в футбол, любил «Динамо» и нашу страну. Вот тогда все и получится, – сказал Степашин.