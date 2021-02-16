«Интер» разгромил «Милан» (3:0) и лидирует в Серии А с 4-очковым отрывом

Теги Интер Милан серия А Италия Sports.ru Лаутаро Мартинес Футбол

В 23-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Милан» (3:0).

Форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес оформил дубль.

Благодаря этой победе команда Антонио Конте продолжает лидировать в таблице и имеет 4-очковый отрыв от «россонери».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Милан – Интер 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
21 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Мартинес, 0:2 – 57 Мартинес, 0:3 – 66 Лукаку.
МиланДоннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).
ИнтерХанданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.
Предупреждения:
Кьер (12), Хакими (22), Салемакерс (56).

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