«Интер» разгромил «Милан» (3:0) и лидирует в Серии А с 4-очковым отрывом

В 23-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Милан» (3:0).
Форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес оформил дубль.
Благодаря этой победе команда Антонио Конте продолжает лидировать в таблице и имеет 4-очковый отрыв от «россонери».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.
- Предупреждения:
- Кьер (12), Хакими (22), Салемакерс (56).