«Интер» разгромил «Милан» (3:0) и лидирует в Серии А с 4-очковым отрывом

В 23-м туре итальянской Серии А разгромил «Милан» (3:0).

Форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес оформил дубль.

Благодаря этой победе команда Антонио Конте продолжает лидировать в таблице и имеет 4-очковый отрыв от «россонери».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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