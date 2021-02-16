«Краснодар» уступил «Сочи» (1:2) и вылетел из Кубка России в 1/8 финала

В рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России «Краснодар» дома проиграл «Сочи» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Голами в составе гостей отметились форвард Антон Заболотный и хавбек Жоаозиньо, «Краснодар» ответил голом полузащитника Тонни Вильены.
- Дата проведения
- 21 февраля, 17.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 52 Заболотный, 0:2 – 67 Жоаозиньо, 1:2 – 81 Вильена.
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Краснодар –
Городов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Камболов, 63), Ольссон (Вильена, 63), Ионов (Кабелла, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 82).
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Сочи –
Джанаев, Маргасов, Миладинович, Мевля, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Руденко, 90), Терехов, Жоаозиньо (Бурмистров, 82), Заика (Набиуллин, 90), Заболотный (Дуганджич, 90).