«Краснодар» уступил «Сочи» (1:2) и вылетел из Кубка России в 1/8 финала

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В рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России «Краснодар» дома проиграл «Сочи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голами в составе гостей отметились форвард Антон Заболотный и хавбек Жоаозиньо, «Краснодар» ответил голом полузащитника Тонни Вильены.

Краснодар – Сочи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
21 февраля, 17.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 52 Заболотный, 0:2 – 67 Жоаозиньо, 1:2 – 81 Вильена.
КраснодарГородов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Камболов, 63), Ольссон (Вильена, 63), Ионов (Кабелла, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 82).
СочиДжанаев, Маргасов, Миладинович, Мевля, Цаллагов, Нобоа, Юсупов (Руденко, 90), Терехов, Жоаозиньо (Бурмистров, 82), Заика (Набиуллин, 90), Заболотный (Дуганджич, 90).
Предупреждения:
Ионов (15), Газинский (43), Терехов (44), Ольссон (54), Берг (55).

Статистика Кубка России

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