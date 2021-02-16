«Ман Сити» обыграл «Арсенал» (1:0). У Пепа 18 побед подряд во всех турнирах, в АПЛ – 13

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Пеп Гвардиола Футбол

В 25-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» (1:0).

Команда тренера Пепа Гвардиолы одержала 13-ю подряд победу в АПЛ и 18-ю во всех турнирах.

«Горожане» продолжают лидировать в таблице, набрав 59 очков в 25 матчах. Отрыв от идущего вторым «Лестера» – 10 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арсенал – Манчестер Сити 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
21 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Стерлинг.
АрсеналЛено, Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин, Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Джака, Пепе (Смит-Роу, 73), Обамеянг.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 63), Фернандиньо, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва.
Предупреждения:
Бернарду Силва (51), Джака (53), Жоау Канселу (64), Бельерин (87).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья