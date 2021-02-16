«Ман Сити» обыграл «Арсенал» (1:0). У Пепа 18 побед подряд во всех турнирах, в АПЛ – 13

В 25-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» (1:0).
Команда тренера Пепа Гвардиолы одержала 13-ю подряд победу в АПЛ и 18-ю во всех турнирах.
«Горожане» продолжают лидировать в таблице, набрав 59 очков в 25 матчах. Отрыв от идущего вторым «Лестера» – 10 баллов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Гол:
- 0:1 – 2 Стерлинг.
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Арсенал –
Лено, Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин, Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Джака, Пепе (Смит-Роу, 73), Обамеянг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 63), Фернандиньо, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва.
- Предупреждения:
- Бернарду Силва (51), Джака (53), Жоау Канселу (64), Бельерин (87).