«Ман Сити» обыграл «Арсенал» (1:0). У Пепа 18 побед подряд во всех турнирах, в АПЛ – 13

В 25-м туре английской Премьер-лиги на выезде обыграл (1:0).

Команда тренера Пепа Гвардиолы одержала 13-ю подряд победу в АПЛ и 18-ю во всех турнирах.

«Горожане» продолжают лидировать в таблице, набрав 59 очков в 25 матчах. Отрыв от идущего вторым «Лестера» – 10 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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