Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоят имя Виктора Понедельника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как будет увековечена память о бывшем нападающем «Ростсельмаша», ростовского СКА и сборной СССР Викторе Понедельнике, скончавшемся в декабре 2020 года.

«Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется -2», будет он называться стадион «Олимп имени Виктора Понедельника».

Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесется к этой работе [ремонту стадиона], чтобы по завершении этот объект, который любим жителями области, города, соответствовал имени этого человека», – сказал Голубев в эфире телеканала «Россия 24».