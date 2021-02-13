Тухель хочет видеть Зюле в «Челси». Игроку комфортно в «Баварии»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Никлас Зюле Футбол

Защитник «Баварии» Никлас Зюле может в скором времени сменить клуб.

По информации Abendzeitung, новый главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в приглашении 25-летнего немца в клуб. Не исключено, что футболист покинет «Баварию» летом. При этом возможно и продление контракта с мюнхенским клубом. На данный момент ситуация остается неопределенной.

Зюле комфортно в «Баварии», а главный тренер команды Ханси Флик доверяет ему. Немецкий клуб не давал футболисту понять, что хочет продать его.

Однако, учитывая переход защитника Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг», Зюле столкнется с очень серьезной конкуренцией в следующем сезоне. В ближайшие недели немец хочет продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы убедить клуб в своей незаменимости.

В этом сезоне защитник отыграл 14 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его полную статистику можно изучить здесь.

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