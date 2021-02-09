«Откуда вы знаете, что с Рамиресом? У него не порваны кресты. Просим СМИ давать проверенную информацию». Мусаев о травме защитника

Теги премьер-лига Россия травмы Краснодар Кристиан Рамирес Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о состоянии защитника Кристиана Рамиреса перед матчем Лиги Европы с «Динамо» Загреб, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Такие серьезные издания, как «Чемпионат», который является нашим партнером, другие СМИ говорят, что у Рамиреса порваны кресты.

Откуда у вас эта информация? У него не порваны кресты. Да, он получил травму, пропустит несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем.

Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам», – заявил Мусаев.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что эквадорец получил серьезную травму колена, из-за чего выбыл на длительный срок. Вскоре «Спорт-Экспресс» уточнил, что у Рамиреса выявлено повреждение крестообразных связок колена.

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