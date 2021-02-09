Почеттино после 4:1 на «Камп Ноу»: «Не стоит задирать нос. «ПСЖ» ждет ответный матч»

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Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Почеттино подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) на «Камп Ноу».

«В каждом матче мы стараемся найти баланс между защитой и атакой, но мы должны продолжать работу, чтобы стать лучше. Я работаю [в «ПСЖ»] только 40 дней, и мы еще не обрели свой почерк.

Идеала не существует. Я доволен игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас топ-матч с «Монако», и уже сейчас мы думаем о нем.

Верратти очень хорошо читает игру. Он позволяет нам выходить из обороны так, чтобы мы могли удачно начинать атаки. Он упорно работает и создает остроту в нападении. Он отличный игрок.

Нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки», – сказал Почеттино.

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