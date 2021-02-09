«Ростов» арендовал гамбийца Соу у софийского ЦСКА с правом выкупа

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу продолжит карьеру в «Ростове».
Южане взяли форварда в аренду с правом последующего выкупа. Футболист будет выступать за «Ростов» под 20-м номером.
Ранее сообщалось, что за аренду гамбийца «Ростов» заплатит 500 тысяч евро, а выкупить его можно будет за 3 млн евро.
Али Соу выступал за софийский ЦСКА с сезона-2018/19. В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов – в этом сезоне.
В нашей команде нападающий Али Соу будет выступать под номером 2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mvUGvL31zw— Football Club Rostov (@rostovfc) February 16, 2021