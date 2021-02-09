Экс-агент Верратти: «Марко хотел перейти в «Барсу», играть с Месси и стать чемпионом, но струсил. «ПСЖ» играет в слабой лиге»

Агент Донато Ди Кампли, ранее представлявший интересы полузащитника «ПСЖ» , рассказал, как в 2017 году сорвался переход игрока в «Барселону».

«Когда связалась со мной, я спросил у Марко, как поступить. Он сказал мне пообщаться с ними. «ПСЖ» тогда не очень хорошо вел себя, и я спросил у Марко: «Мы уходим или остаемся?» Он ответил: «Окей, давай попробуем что-нибудь новое».

«ПСЖ» попросил его [снять видео, на котором Верратти говорит, что хочет остаться в клубе]. Марко хотел перейти в «Барселону» и играть с Месси, стать чемпионом. Это не то же самое, что быть просто хорошим игроком.

«ПСЖ» – один из крупнейших клубов мира, но они играют в слабом чемпионате. Я сказал Марко, что если он хочет стать чемпионом, то должен переходить в «Барсу». Не имею ничего против «ПСЖ», но стать настоящим чемпионом легче с «Баварией», «Барсой» или «Реалом».

Он был напуган, когда осознал, что переход невозможен. Верратти не хотел оказаться в изгнании и не играть. Когда он вернулся в Париж, ему сказали: «Мы подпишем Неймара и продлим контракт с тобой, но тебе нужно сменить агента».

Он заставлял меня настаивать на трансфере, бороться за переход в «Барселону», но струсил. У меня был автомат Калашникова, а потом я остался просто с водяным пистолетом», – сказал Ди Кампли в интервью L’Equipe.

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