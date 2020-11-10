Гвардиола про Клоппа: «То, что Юрген дает мировому футболу, – невероятно. Не бывает тренера, который выигрывает и выигрывает»

Главный тренер высказался о , который работает с .

«То, что он дает мировому футболу, – невероятно. Я уже много раз говорил, что его философия делает футбол привлекательным для всех болельщиков. Я говорю об этом сейчас и считал так и в прошлом, и в позапрошлом сезонах, и когда он работал в Германии.

Он всегда хочет радовать болельщиков, мировой футбол, показывать атакующую игру. Он в этом не сомневается. У всех нас бывают и хорошие, и плохие моменты. У всех. Не бывает тренера или клуба, который может выигрывать, выигрывать и выигрывать много-много сезонов подряд. Это было бы скучно.

Иногда необходимо чуть-чуть проигрывать. Я говорю об этом только со своей точки зрения, но иногда проигрывать – это хорошо. Бывает, что даже не самые удачные сезоны идут на пользу. Это дает понять, как на самом деле все сложно устроено.

Когда ты возвращаешься и пытаешься выигрывать матчи, то ты сильнее чувствуешь свои заслуги и даже более удовлетворен тем, что ты сумел сделать», – сказал Гвардиола.

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