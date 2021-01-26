Пеп о словах Клоппа про отдых «Ман Сити»: «Он ошибся. Юргену нужно снова глянуть календарь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль».
Немец, имея в виду вспышку коронавируса в «Сити» на Рождество, предположил, что в результате этого у команды Гвардиолы было две недели отдыха.
«Он совершил ошибку. Юргену нужно снова глянуть календарь. В клубе был коронавирус, у нас была одна неделя [без футбола], и мы играли с 14 футболистами на «Стэмфорд Бридж».
Завтра, когда увижу Юргена, спрошу у него, какой перерыв у нас был. Я удивлен. Думал, Юрген не такой тренер, не ожидал такого комментария. Может, это недоразумение», – сказал Гвардиола.
Напомним, Клопп упомянул «Ман Сити», когда его спросили об усталости и том, как с ней справиться: «Играйте, восстанавливайтесь, тренируйтесь, восстанавливайтесь, используя каждую минуту. Чем больше держишь мяч, тем меньше бегаешь. У нас не было перерыва.
Думаю, у «Сити» был двухнедельный перерыв из-за коронавируса. Это сложно. Тяжелый сезон. Знаю, для некоторых команд он выглядит менее [сложным]».