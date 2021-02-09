РФС даст «Тамбову» 150-200 млн рублей, если губернатор гарантирует такие же инвестиции в детско-юношеский футбол

Стали известны условия, на которых РФС готов оказать «Тамбову» финансовую поддержку, которая позволит клубу доиграть сезон-2020/21.

Клуб должен был найти инвесторов, готовых оказать определенную финансовую помощь, и справился с этой задачей. Также РПЛ выплатит «Тамбову» 51 млн рублей за реализацию коммерческих и ТВ-прав лиги. Остальные клубы не стали возражать против этого шага.

Кроме того, есть два условия, которые «Тамбов» выполнить пока не сумел.

Клуб не договорился с футболистами о реструктуризации долгов по зарплатам и премиальным хотя бы до 2/3 от положенного изначально. После этого игроки должны были забрать заявления из Палаты РФС по разрешению споров. Это позволило бы «Тамбову» заявлять новичков.

Руководство РФС собирается выделить 150-200 млн рублей под гарантии губернатора Тамбовской области Александра Никитина в том, что аналогичная сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола. Причем эти гарантии нужно будет оформить юридически.

Отмечается, что последнее из условий является ключевым. РФС не хочет выделять столь серьезную сумму «в воздух» и требует оформления соответствующих документов по этому поводу. Этих средств «Тамбову» хватило бы, чтобы доиграть сезон.

Вопрос с арендами футболистов из других клубов РПЛ будет решаться в индивидуальном порядке, «Тамбову» нужно будет договариваться о каждом переходе отдельно, принудительных трансферов не будет. Также существует запасной вариант, по которому за «Тамбов» могут сыграть молодые футболисты из команды, которая сегодня снялась с молодежного первенства, утверждает .

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить