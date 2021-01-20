Мануэль Нойер: «Нет мыслей: «О, это Роналду, мне страшно». Знаю его лучше многих»

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался об игре против форварда Криштиану Роналду и других нападающих.

«Когда я нахожусь рядом с соперником сразу после того, как он получил мяч, игрок часто не видит, что я подхожу. Так у него почти нет времени среагировать. Таким образом, я часто заблаговременно предотвращаю стопроцентные голевые моменты.

Разница в том, что я знаю Криштиану Роналду лучше многих других по нашим многочисленным противостояниям. У меня нет мыслей: «О, это Роналду, мне страшно».

Мне нравится такое особое испытание, как выходы один на один, это всегда битва разумов. Но не поймите меня неправильно – мне не нравятся подобные ситуации, я в первую очередь думаю о команде. Но если есть возможность проявить себя, то хочу поучаствовать в этом», – сказал Нойер для 51 magazine.

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