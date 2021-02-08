Уэйн Руни: «Без ВАР футбол станет лучше, это лишает моменты эмоций»

Главный тренер критически отозвался о системе ВАР.

«Некоторые решения ВАР в очень разочаровывают. Непонятно, как судьи пришли к тому или иному решению. Лично я считаю, что без ВАР футбол станет лучше.

Даже если временами расстраиваешься после игр, мы должны полагаться на судей, чтобы они как можно лучше делали свою работу. Нужно позволить им делать свою работу и уважать их взгляды на это, даже если их решения вызывают несогласие.

ВАР лишает моменты эмоций. Помню несколько голов, которые я забивал, когда мог оказаться в офсайде. Бросаешь взгляд на линейного судью и видишь, что его флаг опущен, и продолжаешь праздновать. Это смешно, что игроки ждут одну-две минуты, чтобы увидеть, что гол засчитали.

Единственный момент, когда фанаты чувствуют связь со своим клубом и игроками, – это когда они вместе празднуют гол. Уберите это, и потеряется связь между игроками и фанатами», – заявил Руни.