Куман об отмене гола «Барсы»: «Лупу нужно было использовать, чтобы увидеть там офсайд. Лучше ничего не говорить о ВАР»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об отмененном голе в ворота «Алавеса» (5:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.

На 36-й минуте нападающий Лионель Месси переправил мяч в ворота, сыграв на добивании после удара Антуана Гризманна. После консультации с ВАР этот мяч был отменен, поскольку француз находился в офсайде, когда Серджи Бускетс выполнял передачу.

– Что вы думаете о голе Месси, который ВАР отменил из-за офсайда у Гризманна?

– Чтобы увидеть там офсайд, нужно использовать лупу. Больше я ничего не скажу. Лучше больше ничего не говорить о ВАР, потому что это не вина судьи.

Я несколько раз посмотрел повтор. Мне кажется, офсайда не было. Все знают, что делать. Но все-таки мы победили, и это самое важное, – сказал Куман.

Фото: скриншот трансляции Movistar

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