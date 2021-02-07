Андрей Аршавин: «Талантливых молодых игроков в России мало, дефицит рождает завышенные цены. Лимит сделали, как по-другому?»

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» прокомментировал слова тренера «Ростова» о переходах российских футболистов в европейские клубы.

Карпин заявил, что российские игроки за рубежом не смогут выиграть конкуренцию.

«Человек разбирается в футболе. Потому что вы лимит сделали, как вы хотите по-другому? А талантливых молодых игроков мало. Дефицит рождает завышенные цены. Нужно, чтобы российские и иностранные клубы жили по одним законам рынка, но это же не так.

Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после чемпионата Европы-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры клубов в еврокубках.

В еврокубках в последнее время они неудачные, а после чемпионата мира уехал Головин. Остальные футболисты так или иначе были взрослые, у них были хорошие условия для продолжения карьеры в России.

Условные Карпин и Мостовой ездили по сусекам в Испании, ведь в России они получали 500 долларов, а там – 5000. Сейчас все наоборот. Если сейчас российский игрок, которого могли бы пригласить в хороший европейский клуб? В РПЛ нет», – сказал Аршавин.