Карпин о русских игроках в Европе: «Из-за 7 передач ажиотаж. Три отдал – ааа! Вышел на замену, забил – все, красавец!»

Главный тренер высказался о реакции на игру российских футболистов в европейских лигах.

– Мы говорим про наших футболистов, что у нас Смолов уехал в «Сельту» – уааааай! Три передачи отдал – аааа! Вышел на замену – аааай, красавец! Понимаете, бред какой?

Раньше играли 35-40-50 человек русских – играли и играли. А сейчас один вышел на замену... Миранчук в запасе «Аталанты», вышел на замену, забил гол – ааа, все, красавец!

– Кокорин – 7 точных передач.

– 7 точных передач, допустим. Вы отмечаете 7 точных передач Кокорина! Вы возьмите там, не знаю, Онопко, Никифорова, Колыванова, Шалимова, кого угодно, сколько там народу играло. И сколько передач делал и голов забивал. Раньше.

А сейчас из-за 7 передач кого-то, неважно кого, у нас здесь ажиотаж, – заявил Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Дебют Кокорина за «Фиорентину»: 9 касаний мяча, 9 передач – все точные, 21 минута на поле