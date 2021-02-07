У «Ливерпуля» 6 поражений в АПЛ. Это худший результат с сезона-2016/17

«Ливерпуль» уступил (1:3) в 24-м туре .

Это поражение стало для команды шестым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Ранее были проиграны матчи с «Астон Виллой» (2:7, 4 октября), «Саутгемптоном» (0:1, 4 января), «Бернли» (0:1, 21 января), «Брайтоном» (0:1, 3 февраля) и «Манчестер Сити» (1:4, 7 февраля).

В последний раз мерсисайдцы проигрывали 6 матчей в АПЛ в сезоне-2016/17 – тогда столько поражений было по итогам всех 38 встреч.

В следующем туре сыграет с «Эвертоном» – это случится 20 февраля.