Юрген Клопп: «Ливерпуль» 75 минут играл здорово, а потом уступил 1:3. Мы в непростой ситуации»

Главный тренер подвел итоги матча 24-го тура Премьер-лиги с «Лестером» (1:3), который обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Очевидно, этот матч мы должны были выигрывать. Мы хорошо играли, контролировали мяч, не позволяли «Лестеру» ничего делать, были попросту великолепны.

Мы забили, а потом могли и должны были сделать это снова. Все было хорошо, а потом началось: пенальти, штрафной удар, офсайд, не офсайд, гол. Это оказало влияние на нас, чего не должно случаться.

Как по мне, первый гол в наши ворота был забит из офсайда. Но дело в том, что мы считаем офсайд объективной вещью, но это не так.

У три игрока были в офсайде при первом голе, но было принято иное решение. Второй гол стал следствием недопонимания, очевидно. В таких моментах нужно кричать партнеру, но я не услышал криков. Это не радует.

Третий же гол мне не понравился в особенности. Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.

На протяжении 75 минут мы проводили выдающийся матч, а потом проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались.

У Милнера проблема с задней поверхности бедра. Надеюсь, там какой-нибудь пустяк, но мы не хотели рисковать», – сказал Клопп.