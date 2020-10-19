Вадим Евсеев: «Пытался воспроизводить идеи Гвардиолы в «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Схема 4-3-3 – моя любимая»

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из тренеров повлиял на него сильнее всего.

«Есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Пепа Гвардиолы, работавшего в «Баварии». Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа. Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах.

В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая. В ней три опорных, три нападающих, она более атакующая, и в ней игроки должны быть сильные индивидуально в определенных позициях. В первую очередь речь о двух центральных защитниках. Можно много говорить о качествах: отборе, начале атак.

Потому что если ты не атакуешь, значит, ты будешь обороняться и часто в меньшинстве (футбол все заметнее ускоряется), и игра один против одного для обороны – всегда проверка качества», – написал Евсеев в своей колонке.

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