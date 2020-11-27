ЦСКА оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Черчесова на игре ЛЕ

УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о провокационных выкриках оскорбительного характера со стороны фанатов клуба на матче группового этапа Лиги Европы против (0:0) в Москве.

19 января ЦСКА наказали закрытием фанатского сектора на ближайшем домашнем матче под эгидой УЕФА, но клуб подал апелляцию, которую удовлетворили. Закрытие сектора заменили штрафом в размере 10 тысяч евро.

Напомним, болельщики во время матча болельщики скандировали в адрес тренера сборной России Станислава Черчесова «Оле, ола, усатая свинья» и другие речевки, среди которых были кричалки оскорбительного характера. Они содержали ненормативную лексику.

Накануне игры Черчесов в резкой форме высказался в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного