Форвард «МЮ» Диалло оштрафован за использование поддельных документов для въезда в Италию. Два человека притворились его родителями

Нападающий оштрафован за использование поддельных документов в Италии, сообщает Sky Sports.

В федерации футбола Италии заявили, что два человека – Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карин Техер – притворились родителями Диалло и подали запрос на воссоединение семьи на основании фальшивых документов, подтверждающих семейное родство.

Благодаря этому Диалло смог въехать в Италию и в 2015 году подписать контракт с клубом «Бока Барко», а затем заключить профессиональный контракт с «Аталантой», откуда он перешел в «МЮ».

За это нарушение Диалло был оштрафован на 48 000 евро. «Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев.

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 18-летним ивуарийцем 7 января. Сообщалось, что за него заплатили 30 миллионов евро плюс бонусы.