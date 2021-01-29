ЦСКА примет решение по трансферам Бохинена и Рондона до 16 февраля (Sport24)

ЦСКА примет решение по трансферам полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена и нападающего китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона не позднее вторника, 16 февраля.
Ранее сообщалось, что московский клуб близок к приобретению 21-летнего Бохинена за 1,5 миллиона евро.
В сезоне-2019/20 хавбек провел в чемпионате Норвегии 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Он также выступал за сборные Норвегии различных возрастов.
Рондон в ближайшее время должен пройти медосмотр для подписания контракта с ЦСКА.
В России 31-летний венесуэльский форвард выступал за «Рубин» и «Зенит». Также играл за «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Малагу» и «Лас-Пальмас». Его статистику можно найти здесь.