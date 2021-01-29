Даниэль Вичич: «Из-за коррупции в сборную США попасть сложно. В академии МЛС пропихивают игроков из богатых семей»

Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич, играющий за , в интервью Sports.ru высказался о коррупции в американском футболе.

«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.

В академии пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.

С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!» – сказал Вичич.

«Нелюбовь американцев к русским – стереотип». Нашего форварда из Майами зовут в сборную Перу, а он скучает по морозам и хочет к Черчесову