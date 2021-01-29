Даниэль Вичич: «Из-за коррупции в сборную США попасть сложно. В академии МЛС пропихивают игроков из богатых семей»

Теги Станислав Черчесов сборная США по футболу МЛС премьер-лига Россия Сборная России по футболу Майами Юнайтед Даниэль Вичич Футбол

Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич, играющий за «Майами Юнайтед», в интервью Sports.ru высказался о коррупции в американском футболе.

«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.

В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают. 

С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!» – сказал Вичич.

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