Даниэль Вичич: «Из-за коррупции в сборную США попасть сложно. В академии МЛС пропихивают игроков из богатых семей»

Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич, играющий за «Майами Юнайтед», в интервью Sports.ru высказался о коррупции в американском футболе.
«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.
В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.
С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!» – сказал Вичич.
«Нелюбовь американцев к русским – стереотип». Нашего форварда из Майами зовут в сборную Перу, а он скучает по морозам и хочет к Черчесову