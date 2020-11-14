Хачатурянц про Вилкова: «Его часто назначают на самые сложные матчи, поэтому к ошибкам пристальное внимание»

Арбитры Владислав Безбородов и вернутся к работе на матчах после зимней паузы, подтвердил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

4 февраля на заседании бюро исполкома РФС был утвержден список судей, которые смогут работать на матчах российского чемпионата. Безбородов и Вилков были в него включены.

«Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы в судей в середине февраля в Сочи и, если сдаст тесты, сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.

Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах», – сказал Хачатурянц.

Безбородов был отстранен от работы на матчах РПЛ по итогам матча 12-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). ЭСК РФС признала, что арбитр дважды ошибся в пользу красно-белых.

Вилкова отстранили от судейства в ноябре до конца года. Тогда было установлено, что арбитр ввел в заблуждение членов КДК, когда давал пояснения по использованию системы ВАР в матче между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1).