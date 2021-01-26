Куман о расписании: «Оно убивает игроков. Это ненормально, результатом станет огромное количество травм»

Главный тренер «Барселоны» в очередной раз раскритиковал расписание команды в этом сезоне.

«Это сложно. Количество игр, которое проводят топ-клубы, выступающие в трех турнирах, все только усложняет. И это в разгар пандемии коронавируса.

Нужно общаться с игроками на тему их физического состояния, говорить об их ощущениях. Иногда некоторым игрокам необходимо дать отдохнуть, чтобы все были в лучшем состоянии.

Если мы посчитаем завтрашний матч и ту игру, что мы проведем в среду, то это 12 матчей подряд, 11 из них – на выезде. И речь идет о том, чтобы сыграть в 21:00, приехать домой в три утра. Футболистам сложно играть постоянно. Нам нужна помощь.

Надеюсь, что однажды УЕФА или подумают о количестве матчей, о том, что это делает с игроками. Это ненормально. Число игр, перелеты, расписание, розыгрыш Суперкубка между четырьмя клубами – по моему мнению, это слишком.

У каждого тренера есть свое мнение о расписании, через которое проходят игроки. Я думаю, это нужно прекратить, это убивает игроков. Результатом этого станет огромное количество травм. Это невозможно.

Надеюсь, однажды они примут решение о помощи игрокам с поддержанием их физической формы», – сказал Куман.

Сегодня сыграет с «Бетисом» в матче Ла Лиги. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.