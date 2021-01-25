Сольдадо назвал Кумана «клоуном» и «идиотом», когда тренер праздновал победу над «Гранадой»

Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо возмущался поведением главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана в ходе матча Кубка Испании (2:2, 3:5 после овертайма).
Сольдадо был недоволен, когда тренер праздновал два гола «Барселоны», которые принесли ей победу, сообщает Marca.
«Он идиот, он идиот», – возмущался Сольдадо, увидев, как Куман празднует.
«Ты клоун, тебе не хватает скромности», – добавил он.
Между скамейками запасных команд весь матч было напряжение. Главный арбитр удалил по представителю тренерского штаба каждой из команд.
Умтити почти сплавил «Барселону» из Кубка – летели 0:2 к 88-й минуте. Спасли Месси, Гризманн и Альба