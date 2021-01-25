Сольдадо назвал Кумана «клоуном» и «идиотом», когда тренер праздновал победу над «Гранадой»

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Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо возмущался поведением главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана в ходе матча Кубка Испании (2:2, 3:5 после овертайма).

Сольдадо был недоволен, когда тренер праздновал два гола «Барселоны», которые принесли ей победу, сообщает Marca.

«Он идиот, он идиот», – возмущался Сольдадо, увидев, как Куман празднует.

«Ты клоун, тебе не хватает скромности», – добавил он.

Между скамейками запасных команд весь матч было напряжение. Главный арбитр удалил по представителю тренерского штаба каждой из команд.

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