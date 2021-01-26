Луис Суарес: «Вижу, как обстоят дела в «Барсе». Это успокаивает меня»

Форвард поделился мнением о своем уходе из «Барселоны».

«Мне было очень тяжело, когда я покидал «Барселону». Куман позвонил мне и сказал, что не будет рассчитывать на меня. Я принял это решение, но сказал ему, что у меня действующий контракт и клуб должен будет что-то сделать с этим.

Они предложили мне не появляться в предсезонке. Я сказал клубу, что у меня все еще есть контракт, поэтому собираюсь появиться. Никто мне ничего четко не объяснял. Я не смог поговорить с Бартомеу. Это сделал мой адвокат.

Я вижу, как обстоят дела в «Барселоне», и это дает мне некоторое спокойствие.

Я мог бы остаться и сказать: «У меня контракт, я остаюсь здесь». Но я знал, что если останусь, меня будут атаковать. Я нуждался в переменах из-за гордости», – сказал Суарес.