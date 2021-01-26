Куман об отставании от «Атлетико»: «Надежда есть всегда. «Барса» прибавила во многих аспектах»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о чемпионской гонке в сезоне Ла Лиги.

Каталонцы занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 10 баллов.

«Надежда есть всегда. У них большой отрыв в очках и игра в запасе. Нам нужно продолжать выигрывать матчи, но это крайне трудно.

Мы надеемся [на успех], потому что мы прибавили во многих аспектах», – сказал Куман.

Сегодня в 22-м туре «Барселона» сыграет на выезде с «Бетисом». Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

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