Куман об отставании от «Атлетико»: «Надежда есть всегда. «Барса» прибавила во многих аспектах»

Главный тренер «Барселоны» высказался о чемпионской гонке в сезоне .

Каталонцы занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего на 10 баллов.

«Надежда есть всегда. У них большой отрыв в очках и игра в запасе. Нам нужно продолжать выигрывать матчи, но это крайне трудно.

Мы надеемся [на успех], потому что мы прибавили во многих аспектах», – сказал Куман.

Сегодня в 22-м туре «Барселона» сыграет на выезде с «Бетисом». Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 23:00 по московскому времени.