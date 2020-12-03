Глава «Урала» Иванов против сокращения числа клубов в РПЛ: «Богатые хотят стать еще богаче, а как же мы?»

Президент высказался о возможном изменении формата .

«Хотя бы одна команда из лидеров РПЛ приезжала к аутсайдеру и забивала восемь мячей? Вот тогда они могли бы сказать, мол, вы нам действительно не интересны!

Да, иногда выбирают тактику автобуса. А как играть? Если у нас, например, бюджет — миллиард, а у «Зенита» — 18! Это как? Конечно, мы будем от себя играть, а не бежать вперед. И лидерам нужно научиться играть против такой тактики.

Почему при изменении формата чемпионата должны играть друг против друга только шесть-восемь команд? Они и так самые богатые! Богатые хотят стать еще богаче, а как же мы?» – сказал Иванов.