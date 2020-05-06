Власти Пермского края хотят возродить «Амкар» и сделать из него «команду первой лиги»

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о желании возродить «Амкар».
Власти планируют отдать бренд «Амкар» футбольной команде «Академия», созданной на базе Академии игровых видов спорта при краевом ЦСП.
«Для этого будет создана Академия футбола. Помимо этого, каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар».
Относительно недавно бренд «Амкар» был передан Пермскому краю.
На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года сделать это реально», – заявил Махонин.
«Амкар» выступал в РПЛ с 2004 года, но в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.