Власти Пермского края хотят возродить «Амкар» и сделать из него «команду первой лиги»

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о желании возродить .

Власти планируют отдать бренд «Амкар» футбольной команде «Академия», созданной на базе Академии игровых видов спорта при краевом ЦСП.

«Для этого будет создана Академия футбола. Помимо этого, каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар».

Относительно недавно бренд «Амкар» был передан Пермскому краю.

На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года сделать это реально», – заявил Махонин.

«Амкар» выступал в с 2004 года, но в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.