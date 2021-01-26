Бохинен попрощался с игроками «Стабека». 21-летний хавбек переходит в ЦСКА

Норвежский полузащитник близок к переходу в ЦСКА.

По информации Fotballnerd.no, вчера футболист попрощался с партнерами по . Он хочет присоединиться к московскому клубу. Пока неизвестно, когда игрок направится в Россию.

Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, в 1,3 млн евро. Ранее сообщалось, что договорился о трансфере норвежца.

Бохинен провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил 9 голов, отдал 7 результативных передач и заработал 11 желтых карточек.

Его статистику можно изучить здесь.