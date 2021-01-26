Бохинен попрощался с игроками «Стабека». 21-летний хавбек переходит в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Норвегия Стабек возможные трансферы Эмиль Бохинен Футбол

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА.

По информации Fotballnerd.no, вчера футболист попрощался с партнерами по «Стабеку». Он хочет присоединиться к московскому клубу. Пока неизвестно, когда игрок направится в Россию.

Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, в 1,3 млн евро. Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о трансфере норвежца.

Бохинен провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил 9 голов, отдал 7 результативных передач и заработал 11 желтых карточек.

Его статистику можно изучить здесь.

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