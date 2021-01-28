Леонид Слуцкий: «Я бы создал пул команд, подходящих по финансам для РПЛ. Если их 12, пусть будет 12»

Главный тренер выразил отношение к идее реформирования .

– В последнее время идет много обсуждений по реформе РПЛ. Последний из вариантов, который попал в прессу, касался сокращения лиги до 12 клубов. Нужно ли обсуждать подобные проекты?

– Конечно, обсуждать нужно. Мы получили сумасшедшее наследие после чемпионата мира и обязаны им воспользоваться. Так что я считаю, что в РПЛ должны выступать клубы с инфраструктурой самого высокого уровня.

Это неправильно, когда играет с искусственным полем и трибунами на шесть тысяч, а арены в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске, построенные за 350 млн евро, пустуют.

Также я бы ужесточил требования к лицензированию клубов. В Англии и Голландии клубы обязаны переводить определенную сумму на счета местной федерации футбола. Так они гарантируют, что у них точно есть средства на зарплаты.

Благодаря такой схеме такие случаи, как у нас с , исключаются. Я бы создал пул команд, которые подходят по финансовым показателям для Премьер-лиги, и уже от этого решал, какую систему соревнований внедрять.

Сначала надо подсчитать, а уже потом говорить с руководителями клубов. Если их 12, пусть будет 12. Если 25, пусть в Премьер-лиге играют 17, а в ФНЛ семь, и только у них будет право на повышение. Пока показателей нет, смысла обсуждать нет. Почему 12? Почему не 14? Почему не 16? – сказал Слуцкий.