Куман после 5:3 с «Гранадой»: «С таким Гризманном «Барса» будет еще опаснее»

Главный тренер «Барселоны» поделился впечатлениями после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Испании (5:3 после овертайма).

«Невероятный матч, невероятный футбол. Думаю, мы сыграли хорошо. У нас были моменты исправить все гораздо раньше (к 88-й минуте «Барса» уступала 0:2 – Прим. Sports.ru).

За последние пять минут второго тайма мы забили два гола, а овертайм получился вообще невероятным. Не знаю, был ли там пенальти в наши ворота, но команда показала отличный характер. Это первое, что сегодня нужно выделить.

Мы не останавливались. Понимали, что нам не везет. У нас были отличные моменты, но мяч не шел в ворота, то вратарь спасал их, то штанга. Все шло к тому, что мы проиграем.

В первом тайме результат был несправедливым. Мы хорошо начали игру. Допустили ошибку там, где ошибаться нельзя, и это привело к первому голу в наши ворота. Затем соперник забил второй гол.

Но после этого наша команда показала характер. Мы не опустили руки. Нам не везло, мы не могли забить, но в конечном итоге заслужили победу своим отношением к делу.

всегда усердно работал, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, чтобы удача начала сопутствовать ему. И с таким Антуаном мы будем еще опаснее», – сказал Куман.

Гризманн в прошедшей игре дважды забил и сделал две голевые передачи. У него уже 13 очков (7+6) по системе «гол+пас» в 2021 году.