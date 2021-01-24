«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – «Вулверхэмптону» (1:2). Луиз и Лено были удалены

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«Арсенал» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лондонский клуб доигрывал матч вдевятером после удалений Давида Луиза и Бернда Лено.

Команда Микеля Артеты проиграла в АПЛ впервые за восемь матчей. До сегодняшнего матча у «канониров» было 5 побед и 2 ничьих в последних семи играх.

Вулверхэмптон – Арсенал 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
2 февраля, 21.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Пепе, 1:1 – 45, пенальти Рубен Невеш, 2:1 – 49 Моутинью.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе (Витинья, 62), Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 74), Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90).
АрсеналЛено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти (Рунарссон, 75), Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе (Обамеянг, 61), Ляказетт (Габриэл, 46).
Предупреждения:
Моутинью (13), Килмен (28), Парти (41), Рубен Невеш (47), Джака (62).
Удаления:
Давид Луиз (45), Лено (72).

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