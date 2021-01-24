«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – «Вулверхэмптону» (1:2). Луиз и Лено были удалены

«Арсенал» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лондонский клуб доигрывал матч вдевятером после удалений Давида Луиза и Бернда Лено.
Команда Микеля Артеты проиграла в АПЛ впервые за восемь матчей. До сегодняшнего матча у «канониров» было 5 побед и 2 ничьих в последних семи играх.
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 32 Пепе, 1:1 – 45, пенальти Рубен Невеш, 2:1 – 49 Моутинью.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе (Витинья, 62), Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 74), Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90).
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти (Рунарссон, 75), Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе (Обамеянг, 61), Ляказетт (Габриэл, 46).
- Предупреждения:
- Моутинью (13), Килмен (28), Парти (41), Рубен Невеш (47), Джака (62).
- Удаления:
- Давид Луиз (45), Лено (72).