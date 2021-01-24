«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – «Вулверхэмптону» (1:2). Луиз и Лено были удалены

проиграл на выезде в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лондонский клуб доигрывал матч вдевятером после удалений Давида Луиза и Бернда Лено.

Команда Микеля Артеты проиграла в АПЛ впервые за восемь матчей. До сегодняшнего матча у «канониров» было 5 побед и 2 ничьих в последних семи играх.