Куман о Суаресе: «Лучше бы он перешел в «Юве» вместо «Атлетико»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением об уходе форварда Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико» в сентябре.

«Это часть работы. Когда я возглавил «Барселону», у нас было свое мнение, а затем мы приняли решение.

Нужно принимать такие решения. Если все идет хорошо – замечательно, но если не получается, то таков должен быть мой путь, и это самое главное.

Конечно, было бы лучше, если бы Луис Суарес подписал контракт с «Ювентусом» вместо «Атлетико», потому что сейчас он по-прежнему играет в Ла Лиге. Но мы должны были принять такое решение, действительно сложное, но проявив уважение к игроку. Я думаю, что это действительно важно.

И я все еще поддерживаю наши прошлые решения», – сказал Куман.

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