Куман о кризисе в «Барсе»: «Без Месси не добиться многого. Надо уважать таких людей»

Главный тренер «Барселоны» оценил игру форварда в матче с (2:1), а также высказался о публикациях об аргентинце в прессе.

«Я не заметил, чтобы Лео был более мотивирован, чем в другие дни. Он победитель, который всегда хочет показать свою значимость.

Конечно, шум [в СМИ] может повлиять... Необходимо уважать таких важных людей, как Лео, в этом клубе.

То, что делается со злым умыслом, может навредить ему. Важно сплотиться и сосредоточиться на нашей работе. Все новости нужно отложить в сторону.

Лео – игрок, который дает [команде] много креативности и эффективности. Без Лео не выйдет добиться многого», – сказал Куман.

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