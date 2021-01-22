Куман о кризисе в «Барсе»: «Без Месси не добиться многого. Надо уважать таких людей»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил игру форварда Лионеля Месси в матче с «Атлетиком» (2:1), а также высказался о публикациях об аргентинце в прессе.
«Я не заметил, чтобы Лео был более мотивирован, чем в другие дни. Он победитель, который всегда хочет показать свою значимость.
Конечно, шум [в СМИ] может повлиять... Необходимо уважать таких важных людей, как Лео, в этом клубе.
То, что делается со злым умыслом, может навредить ему. Важно сплотиться и сосредоточиться на нашей работе. Все новости нужно отложить в сторону.
Лео – игрок, который дает [команде] много креативности и эффективности. Без Лео не выйдет добиться многого», – сказал Куман.
Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн