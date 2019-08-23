Агент о желании Дриусси вернуться в «Ривер»: «Он сконцентрирован на «Зените» на 100%»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Себастьян Дриусси Футбол

Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал высказывание аргентинца о том, что он уже три года «играет на дерьмовой позиции».

«Думаю, в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас.

На данный момент Дриусси на сто процентов сконцентрирован на «Зените», – сказал агент.

Контракт Дриусси с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2021 года. Статистику игрока можно найти здесь.

«Я играю на дерьмовой позиции три года». Дриусси страдает, а «Зенит» ошибся, не продав его год назад

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