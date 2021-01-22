Стоичков о Месси: «Думаете, он играет ради денег? Он играет ради титулов, и когда их нет, он несчастлив»

Бывший футболист «Барселоны» поделился мнением о .

– Что делать c Месси новому президенту?

– Нужно говорить четко: какая программа будет у следующего президента, какие трансферы могут быть сделаны... Необходимо создать конкурентоспособную команду, чтобы он получал удовольствие.

Вы думаете Месси играет ради денег? Он играет ради титулов, он прирожденный победитель. Но, конечно, если результатов и титулов не будет, мы не увидим Лео счастливым. Мне тяжело видеть Лео несчастливым.

Я вижу лица игроков, когда они разминаются, и нужно это изменить. Новый президент должен быть очень честным, – сказал Стоичков.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн