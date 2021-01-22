Гвардиола выиграл 500 из 673 матчей в клубах высших лиг. Он работал в «Барсе», «Баварии» и «Сити»

Теги Бавария Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Шеффилд» (1:0) в 21-м туре АПЛ.

Для Пепа Гвардиолы эта победа стала 500-й во всех турнирах в качестве главного тренера команды высшего дивизиона. Ранее он тренировал «Барселону» в Ла Лиге (2008-2012) и «Баварию» в Бундеслиге (2013-2016). «Ман Сити» он возглавляет с 2016 года.

Для достижения отметки в 500 побед испанцу потребовалось провести 673 матча. Таким образом, Гвардиола выиграл 74% встреч.

«Сити» выиграл 12 матчей подряд впервые в 141-летней истории. Игра с «Ливерпулем» 7 февраля

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