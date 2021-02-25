Получите бесплатную ставку 1000 рублей от Winline на матч «Спартак» – «Краснодар»!

Сегодня в 19:00 состоится игра 21-го тура: «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Матч первого круга закончился победой красно-белых (3:1). Сможет ли Мусаев взять реванш за осеннее поражение?

Обе команды после перерыва выступают неудачно. У «Спартака» – два поражения в двух играх (от «Динамо» в Кубке и от «Рубина» в чемпионате). «Краснодар» уже успел вылететь из Лиги Европы и Кубка России.

Букмекерская компания Winline фаворитом встречи считает хозяев: кэф на победу Тедеско – 2,27. Поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 3,23.

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