«Спартак» должен подписать Промеса до воскресенья. Его отпустят только за приемлемые деньги». Журналист De Telegraaf об игроке «Аякса»

Журналист нидерландского De Telegraaf Майк Вервей рассказал, на каких условиях может состояться трансфер полузащитника «Аякса» в «Спартак».

«Аякс» и «Спартак» переговоры не вели, но в пятницу начали контактировать. А Промес уже общался со за спиной .

Позиция «Аякса» такова: если Промес хочет уйти, он уйдет. Но за приемлемые деньги, и определять это будет клуб, а не Промес.

В клубе не против переговоров Промеса со «Спартаком», в «Аяксе» дают такую свободу действий.

Официально для этого нужно разрешение, но не слишком строг в этом плане.

В России трансферное окно открыто дольше, чем в Нидерландах, но трансфер нужно оформить до воскресенья, чтобы «Аякс» смог предпринять дальнейшие шаги», – сказал Вервей.

В Нидерландах трансферное окно закрывается 1 февраля.