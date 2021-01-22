«Спартак» должен подписать Промеса до воскресенья. Его отпустят только за приемлемые деньги». Журналист De Telegraaf об игроке «Аякса»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Марк Овермарс Куинси Промес Футбол

Журналист нидерландского De Telegraaf Майк Вервей рассказал, на каких условиях может состояться трансфер полузащитника «Аякса» Куинси Промеса в «Спартак».

«Аякс» и «Спартак» переговоры не вели, но в пятницу начали контактировать. А Промес уже общался со «Спартаком» за спиной «Аякса».

Позиция «Аякса» такова: если Промес хочет уйти, он уйдет. Но за приемлемые деньги, и определять это будет клуб, а не Промес.

В клубе не против переговоров Промеса со «Спартаком», в «Аяксе» дают такую свободу действий.

Официально для этого нужно разрешение, но Марк Овермарс не слишком строг в этом плане.

В России трансферное окно открыто дольше, чем в Нидерландах, но трансфер нужно оформить до воскресенья, чтобы «Аякс» смог предпринять дальнейшие шаги», – сказал Вервей.

В Нидерландах трансферное окно закрывается 1 февраля.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья