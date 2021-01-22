«Аякс» хочет за Промеса 15+ млн евро. «Спартак» даст максимум 10 млн

«Спартак» и продолжают переговоры о трансфере полузащитника .

«Аякс» хочет получить за 29-летнего хавбека более 15 млн евро, утверждает .

Московский клуб готов заплатить за футболиста максимум 10 млн евро и не станет улучшать это предложение. Об этом уже сообщалось и ранее.

При этом Промеса устраивают условия предложенного ему личного контракта, и он готов вернуться в Россию.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против продажи футболиста в «Спартак».

Вингер выступал за московский клуб в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 18 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?